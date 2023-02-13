В Румынии 13 февраля произошло землетрясение: что известно

В Румынии произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Румынии. Землетрясение cлучилось в 16:58.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Землетрясение на юго-западе Румынии магнитудой 5,2 балла произошло на глубине 15 км, сообщает Digi24.
Эпицентр землетрясения находился в Крайове, Румыния, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Зиу. Этот город расположен на юго-западе Румынии в провинции Валахия.
Землетрясение ощущалось в Белграде, а также во Вршаце. В результате землетрясения никто не пострадал.
Добавим, что 6 февраля в Румынии в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки могли дойти и до Одесчины.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. В результате землетрясения погибли тысячи человек.
Греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, которое произошло на днях в Турции.