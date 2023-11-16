У Росії знайшли мертвим високопоставленого військового

Екскомандувач шостой армії ВПС і ППО РФ Володимир Свиридов. Фото: росЗМІ

У Ставропольському краї знайшли мертвим колишнього командувача шостої армії ВПС і ППО Росії Володимира Свиридова. Поруч з ним було також тіло жінки, ймовірно, його дружини.

Про це повідомляє Baza.

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За даними ЗМІ, тіла 68-річного Володимира Свиридова і 72-річної дружини Тетяни Свиридової було знайдено вчора вдень, 15 листопада, в їхньому будинку в селищі Аджиївському. Ймовірно, подружжя загинуло близько тижня тому.

"Співробітники газової служби вже провели заміри і перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною загибелі Володимира і Тетяни Свиридових, поки невідомо", — йдеться у повідомленні.

Свиридов командував шостою армією ВПС і ППО Росії з 2005 по 2009 роки.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

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