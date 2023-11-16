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У Росії знайшли мертвим високопоставленого військового

16 листопада 2023 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії знайшли мертвим високопоставленого військового
Екскомандувач шостой армії ВПС і ППО РФ Володимир Свиридов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Ставропольському краї знайшли мертвим колишнього командувача шостої армії ВПС і ППО Росії Володимира Свиридова. Поруч з ним було також тіло жінки, ймовірно, його дружини.

Про це повідомляє Baza.

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За даними ЗМІ, тіла 68-річного Володимира Свиридова і 72-річної дружини Тетяни Свиридової було знайдено вчора вдень, 15 листопада, в їхньому будинку в селищі Аджиївському. Ймовірно, подружжя загинуло близько тижня тому.

"Співробітники газової служби вже провели заміри і перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною загибелі Володимира і Тетяни Свиридових, поки невідомо", — йдеться у повідомленні.

Свиридов командував шостою армією ВПС і ППО Росії з 2005 по 2009 роки.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські чиновники вигадали, як задобрювати сім'ї загиблих окупантів. Вони вирішили "допомагати" їм холодильниками.

Також ми писали, що в московському шпиталю помер начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії полковник Ян Суханов. Офіцера було важко поранено під час атаки ЗСУ на Севастополь в травні 2022 року, його поховання відбудуться найближчим часом. 

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