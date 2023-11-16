В России нашли мертвым высокопоставленного военного

Экс-командующий шестой армии ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Фото: росСМИ

В Ставропольском крае нашли мертвым бывшего командующего шестой армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова. Рядом с ним было также тело женщины, вероятно, его жены.

Об этом сообщает Baza.

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По данным СМИ, тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены вчера днем, 15 ноября, в их доме в Аджиевском поселке. Вероятно, супруги погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Свиридов командовал шестой армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

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