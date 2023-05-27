У Росії заявили про "прорив ДРГ" та підрив автомобіля Міноборони
У Росії вкотре заявили, що диверсанти намагаються прорватися в Брянську область. До того ж повідомляється про підрив автомобіля "Нива" Міноборони РФ.
Про це пишуть росЗМІ.
Події у Брянській області
За даними росЗМІ, неподалік від населених пунктів Сушани і Бровничі йде бій.
"Місцевих жителів попросили сховатися в підвалах. Усі служби підняті за тривогою. У МВС оголошено сигнал "Едельвейс", — йдеться у повідомленні.
На дорозі Бровничі — Сушани дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" Міноборони РФ. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули двоє російських військових.
"Автомобіль атакували сьогодні близько 12 дня на дорозі в Климовському районі (близько 750 метрів від кордону). Дрон пробив дах і здетонував. Військових врятувати не вдалося", — пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, у Росії заявили про атаку безпілотників. Дрони намагалися уразити нафтові об'єкти у Тверській та Псковській областях.
Також ми писали, що вчора вранці, 26 травня, російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.
Додамо, наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.