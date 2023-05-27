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У Росії заявили про "прорив ДРГ" та підрив автомобіля Міноборони

27 травня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заявили про "прорив ДРГ" та підрив автомобіля Міноборони
Автомобіль Міноборони РФ після атаки дрона. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії вкотре заявили, що диверсанти намагаються  прорватися в Брянську область. До того ж повідомляється про підрив автомобіля "Нива" Міноборони РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

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За даними росЗМІ, неподалік від населених пунктів Сушани і Бровничі йде бій. 

"Місцевих жителів попросили сховатися в підвалах. Усі служби підняті за тривогою. У МВС оголошено сигнал "Едельвейс", — йдеться у повідомленні. 

На дорозі Бровничі — Сушани дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" Міноборони РФ. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули двоє російських військових.

"Автомобіль атакували сьогодні близько 12 дня на дорозі в Климовському районі (близько 750 метрів від кордону). Дрон пробив дах і здетонував. Військових врятувати не вдалося", — пишуть росЗМІ.

Автомобиль, который взорвал дрон
Автомобіль Міноборони РФ після атаки дрона. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, у Росії заявили про атаку безпілотників. Дрони намагалися уразити нафтові об'єкти у Тверській та Псковській областях. 

Також ми писали, що вчора вранці, 26 травня, російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.

Додамо, наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.

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