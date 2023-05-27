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В России заявили о "прорыве ДРГ" и подрыве автомобиля Минобороны

27 мая 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили о "прорыве ДРГ" и подрыве автомобиля Минобороны
Автомобиль Минобороны РФ после атаки дрона. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России снова заявили, что диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область. К тому же сообщается о подрыве автомобиля "Нива" Минобороны РФ.

Об этом пишут росСМИ.

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По данным росСМИ, неподалеку от населенных пунктов Сушаны и Бровничи идет бой.

"Местных жителей попросили спрятаться в подвалах. Все службы подняты за тревогой. В МВД объявлен сигнал "Эдельвейс", — говорится в сообщении.

На дороге Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ. По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое российских военных.

"Автомобиль атаковали сегодня около 12 дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы). Дрон пробил крышу и сдетонировал. Военных спасти не удалось", — пишут росСМИ.

Автомобиль, взорвавший дрон
Автомобиль Минобороны РФ после атаки дрона. Фото: росСМИ

Напомним, сегодня, 27 мая, в России заявили об атаке беспилотников. Дроны пытались поразить нефтяные объекты в Тверской и Псковской областях.

Также мы писали, что вчера утром, 26 мая, российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском Краснодаре. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.

Добавим, в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.

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