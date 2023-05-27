В России заявили о "прорыве ДРГ" и подрыве автомобиля Минобороны
В России снова заявили, что диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область. К тому же сообщается о подрыве автомобиля "Нива" Минобороны РФ.
Об этом пишут росСМИ.
События в Брянской области
По данным росСМИ, неподалеку от населенных пунктов Сушаны и Бровничи идет бой.
"Местных жителей попросили спрятаться в подвалах. Все службы подняты за тревогой. В МВД объявлен сигнал "Эдельвейс", — говорится в сообщении.
На дороге Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ. По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое российских военных.
"Автомобиль атаковали сегодня около 12 дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы). Дрон пробил крышу и сдетонировал. Военных спасти не удалось", — пишут росСМИ.
Напомним, сегодня, 27 мая, в России заявили об атаке беспилотников. Дроны пытались поразить нефтяные объекты в Тверской и Псковской областях.
Также мы писали, что вчера утром, 26 мая, российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском Краснодаре. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.
Добавим, в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.