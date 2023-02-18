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У росії пролунали вибухи: повідомили про "прильоти"

18 лютого 2023 10:34
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У росії пролунали вибухи: повідомили про "прильоти"
Було обстріляно Краснооктябрьск та Єлєзаветовку
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 лютого, у Курській області рф пролунали вибухи. Мешканці пишуть про "прильоти".

Про це повідомляють Telegram-канали рф.

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Деталі

За інформацією місцевих пабліків, було обстріляно селище Краснооктябрьск. До того ж два "прильоти" є у населеному пункті Єлєзаветовка. 

Взрывы в россии

Місцева влада не коментувала вибухи в області.

Нагадаємо, на Далекому Сході російської федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.

Також ми писали, що у Курській області (росія) сталася "бавовна". Жителі двох населених пунктів залишилися без електропостачання.

Додамо, що Сполучені Штати Америки вважають Крим територією України. Вони не проти ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові.

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