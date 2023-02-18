У росії пролунали вибухи: повідомили про "прильоти"

Було обстріляно Краснооктябрьск та Єлєзаветовку

Сьогодні, 18 лютого, у Курській області рф пролунали вибухи. Мешканці пишуть про "прильоти".

Про це повідомляють Telegram-канали рф.

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За інформацією місцевих пабліків, було обстріляно селище Краснооктябрьск. До того ж два "прильоти" є у населеному пункті Єлєзаветовка.

Місцева влада не коментувала вибухи в області.

Нагадаємо, на Далекому Сході російської федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.

Також ми писали, що у Курській області (росія) сталася "бавовна". Жителі двох населених пунктів залишилися без електропостачання.

Додамо, що Сполучені Штати Америки вважають Крим територією України. Вони не проти ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові.