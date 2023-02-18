Были обстреляны Краснооктябрьск и Елезаветовка

Сегодня, 18 февраля, в Курской области РФ прогремели взрывы. Жители пишут о "прилетах".

Об этом сообщают Telegram-каналы россии.

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По информации местных пабликов, был обстрелян поселок Краснооктябрьск. К тому же два "прилета" есть в населенном пункте Елезаветовка.

Местные власти не комментировали взрывы в области.

Напомним, на Дальнем Востоке российской федерации разбился вертолет Robinson. На борту воздушного судна находились три человека, двое погибли, третьего участника авиакатастрофы госпитализировали.

Также мы писали, что в Курской области (россия) произошел "хлопок". Жители двух населённых пунктов остались без электроснабжения.

Соединенные Штаты Америки считают Крым территорией Украины. Они не против ударов ВСУ по военным объектам на полуострове.