В россии раздались взрывы: сообщили о "прилетах"
Сегодня, 18 февраля, в Курской области РФ прогремели взрывы. Жители пишут о "прилетах".
Об этом сообщают Telegram-каналы россии.
-
Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком
-
В Укрэнерго заявили о возвращении энергосистемы к нормальной работе
-
Зеленский показал бойцов ВСУ, которые защищают страну от оккупантов
-
Силы ПВО уничтожили две российские ракеты "Калибр"
-
Россия формирует "теневой" флот после эмбарго на нефтепродукты, — Bloomberg
-
"Победа должна быть на условиях Украины", - посол Чехии в Украине Радек Матула
-
Зеленский пригласил венгерского премьер-министра в Киев
-
"Откат" оккупантам за работу ломбардов: двум украинцам сообщили о подозрении
-
Правительство передало Нафтогазу акции ряда облгазов из-за рисков в энергосистеме
-
Заживят две многоэтажки: израильский благотворительный фонд передал Одессе еще два генератора
Подробности
По информации местных пабликов, был обстрелян поселок Краснооктябрьск. К тому же два "прилета" есть в населенном пункте Елезаветовка.
Местные власти не комментировали взрывы в области.
Напомним, на Дальнем Востоке российской федерации разбился вертолет Robinson. На борту воздушного судна находились три человека, двое погибли, третьего участника авиакатастрофы госпитализировали.
Также мы писали, что в Курской области (россия) произошел "хлопок". Жители двух населённых пунктов остались без электроснабжения.
Соединенные Штаты Америки считают Крым территорией Украины. Они не против ударов ВСУ по военным объектам на полуострове.