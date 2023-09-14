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У Росії на військовому заводі стався вибух: є постраждалі

14 вересня 2023 09:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Росії на військовому заводі стався вибух: є постраждалі
Російське підприємство "Курганмашзавод". Фото: URA.RU
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В російському місті Курган на заводі "Ростеха" стався вибух. Як відомо, він спеціалізується на виробництві військової техніки.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Хто постраждав

"За попередніми даними, 13 вересня під час зварювальних робіт у цеху зі складання паливних баків для БМП Курганмашзаводу стався вибух парів гасу. У результаті постраждали двоє співробітників заводу — 25-річний складальник Володимир П. і 38-річний зварювальник Олексій К. З різними опіками їх доправили в місцеву лікарню", — написали у телеграм-каналі "Baza".

Скриншот допису

Чому стався вибух

За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки. Пожежу швидко загасили самі ж працівники цеху.

Своєю чергою у місцевому телеграм-каналі зазначають, що сталося це в цеху, де збирають бойові машини піхоти.

Скриншот допису

Раніше в Росії заявили про атаку морських безекіпажних катерів на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" в акваторії Чорного моря. В міноборони РФ кажуть, що це начебто зробили ЗСУ. 

Також ми писали про потужний вибух біля міста Саратов. За словами місцевих жителів, сталося це через пошкодження газопроводу. 

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