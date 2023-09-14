У Росії на військовому заводі стався вибух: є постраждалі
В російському місті Курган на заводі "Ростеха" стався вибух. Як відомо, він спеціалізується на виробництві військової техніки.
Про це повідомляють росЗМІ.
Хто постраждав
"За попередніми даними, 13 вересня під час зварювальних робіт у цеху зі складання паливних баків для БМП Курганмашзаводу стався вибух парів гасу. У результаті постраждали двоє співробітників заводу — 25-річний складальник Володимир П. і 38-річний зварювальник Олексій К. З різними опіками їх доправили в місцеву лікарню", — написали у телеграм-каналі "Baza".
Чому стався вибух
За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки. Пожежу швидко загасили самі ж працівники цеху.
Своєю чергою у місцевому телеграм-каналі зазначають, що сталося це в цеху, де збирають бойові машини піхоти.
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