У російському Саратові прогримів потужний вибух: що відомо

Місце вибуху неподалік Саратова. Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

У Росії стався потужний вибух біля міста Саратов. За словами місцевих жителів, це відбулося близько години тому.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Наслідки вибуху

"Після цього над місцем вибуху здійнявся великий стовп диму. У розмові з "Осторожно, новости" житель району припустив, що йдеться про пошкодження газопроводу, але офіційних даних поки що немає", — написали у повідомленні телеграм-каналу.

Що кажуть місцеві жителі

Крім того, повідомляється, що за п'ять кілометрів від міста теж можна побачити "гігантський" стовп диму.

"Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору здіймається, щось спалахнуло конкретно", — зазначив один із очевидців.

За інформацією рятувальників, чотири пожежні машини виїхали в район селища Красный Октябрь.

Скриншот допису

Своєю чергою у головному управлінні МНС Росії підтвердили пожежу площею два гектари в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет — Сторожівка.

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві кажуть, що дуже гучно в Євпаторії. Повідомляють про атаку безпілотників.

Також ми писали про вибухи у Брянській області РФ. Повідомляють, нібито про відбиття атаки невідомих безпілотників силами ППО.