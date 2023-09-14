У російському Саратові прогримів потужний вибух: що відомо
У Росії стався потужний вибух біля міста Саратов. За словами місцевих жителів, це відбулося близько години тому.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Наслідки вибуху
"Після цього над місцем вибуху здійнявся великий стовп диму. У розмові з "Осторожно, новости" житель району припустив, що йдеться про пошкодження газопроводу, але офіційних даних поки що немає", — написали у повідомленні телеграм-каналу.
Що кажуть місцеві жителі
Крім того, повідомляється, що за п'ять кілометрів від міста теж можна побачити "гігантський" стовп диму.
"Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору здіймається, щось спалахнуло конкретно", — зазначив один із очевидців.
За інформацією рятувальників, чотири пожежні машини виїхали в район селища Красный Октябрь.
Своєю чергою у головному управлінні МНС Росії підтвердили пожежу площею два гектари в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет — Сторожівка.
Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві кажуть, що дуже гучно в Євпаторії. Повідомляють про атаку безпілотників.
Також ми писали про вибухи у Брянській області РФ. Повідомляють, нібито про відбиття атаки невідомих безпілотників силами ППО.