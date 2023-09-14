В российском Саратове прогремел мощный взрыв: что известно
В России произошел мощный взрыв возле города Саратов. По словам местных жителей, это произошло около часа назад.
Об этом сообщают российские СМИ.
Последствия взрыва
"После этого над местом взрыва поднялся большой столб дыма. В разговоре с "Осторожно, новости" житель района предположил, что речь идет о повреждении газопровода, но официальных данных пока нет", — написали в сообщении телеграмм-канала.
Что говорят местные жители
Кроме того, сообщается, что в пяти километрах от города тоже можно увидеть "гигантский" столб дыма.
"От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бурлит, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно", — отметил один из очевидцев.
По информации спасателей, четыре пожарных машины выехали в район поселка Красный Октябрь.
В свою очередь в главном управлении МЧС России подтвердили пожар площадью два гектара в поле на территории Саратова после того, как случилась разгерметизация газопровода Песчаный Умет — Сторожевка.
Напомним, сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорят, что очень громко в Евпатории. Сообщается об атаке беспилотников.
Также мы писали о взрывах в Брянской области. Сообщают якобы об отражении атаки неизвестных беспилотников силами ПВО.