В российском Саратове прогремел мощный взрыв: что известно

Место взрыва недалеко от Саратова. Фото: телеграмм-канал "Осторожно, новости"

В России произошел мощный взрыв возле города Саратов. По словам местных жителей, это произошло около часа назад.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Последствия взрыва

"После этого над местом взрыва поднялся большой столб дыма. В разговоре с "Осторожно, новости" житель района предположил, что речь идет о повреждении газопровода, но официальных данных пока нет", — написали в сообщении телеграмм-канала.

Что говорят местные жители

Кроме того, сообщается, что в пяти километрах от города тоже можно увидеть "гигантский" столб дыма.

"От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бурлит, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно", — отметил один из очевидцев.

По информации спасателей, четыре пожарных машины выехали в район поселка Красный Октябрь.

Скриншот сообщения

В свою очередь в главном управлении МЧС России подтвердили пожар площадью два гектара в поле на территории Саратова после того, как случилась разгерметизация газопровода Песчаный Умет — Сторожевка.

Скриншот сообщения

Напомним, сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорят, что очень громко в Евпатории. Сообщается об атаке беспилотников.

Также мы писали о взрывах в Брянской области. Сообщают якобы об отражении атаки неизвестных беспилотников силами ПВО.