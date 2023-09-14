В России на военном заводе произошел взрыв: есть пострадавшие
В российском городе Курган на заводе "Ростех" произошел взрыв. Как известно, он специализируется на производстве военной техники.
Об этом сообщают росСМИ.
Кто пострадал
"По предварительным данным, 13 сентября во время сварочных работ в цеху по сборке топливных баков для БМП Курганмашзавода произошёл взрыв паров керосина. В результате пострадали двое сотрудников завода — 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. С различными ожогами они были доставлены в местную больницу", — написали в телеграмм-канале "Baza".
Почему произошел взрыв
По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Пожар быстро потушили сами работники цеха.
В свою очередь в местном телеграмм-канале отмечают, что произошло это в цехе, где собирают боевые машины пехоты.
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