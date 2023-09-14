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В России на военном заводе произошел взрыв: есть пострадавшие

14 сентября 2023 09:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России на военном заводе произошел взрыв: есть пострадавшие
Российское предприятие "Курганмашзавод". Фото: URA.RU
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российском городе Курган на заводе "Ростех" произошел взрыв. Как известно, он специализируется на производстве военной техники.

Об этом сообщают росСМИ.

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Кто пострадал

"По предварительным данным, 13 сентября во время сварочных работ в цеху по сборке топливных баков для БМП Курганмашзавода произошёл взрыв паров керосина. В результате пострадали двое сотрудников завода — 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. С различными ожогами они были доставлены в местную больницу", — написали в телеграмм-канале "Baza".

Скриншот сообщения

Почему произошел взрыв

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Пожар быстро потушили сами работники цеха.

В свою очередь в местном телеграмм-канале отмечают, что произошло это в цехе, где собирают боевые машины пехоты.

Скриншот сообщения

Ранее в России заявили об атаке морских безэкипажных катеров на патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В минобороны РФ говорят, что это вроде бы сделали ВСУ.

Также мы писали о мощном взрыве возле города Саратов. По словам местных жителей, произошло это из-за повреждения газопровода.

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