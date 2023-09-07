У російському Ростові потужний вибух: що сталося
7 вересня 2023 03:52
Вибухи в Ростові-на-Дону. Фото: росЗМІ
У Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Зазначається, що в Ростові на Пушкінській вулиці палає авто через вибух, що передував пожежі. Наразі з місця події підіймається густий дим.
Також росЗМІ повідомляють, що вибух стався біля штабу Південного військового округу. Наразі там скупчилися пожежні машини, а місцеві жителі штовхають свої авто якомога далі від місця займання.