У російському Ростові потужний вибух: що сталося

Вибухи в Ростові-на-Дону. Фото: росЗМІ

У Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Росії 7 вересня

Зазначається, що в Ростові на Пушкінській вулиці палає авто через вибух, що передував пожежі. Наразі з місця події підіймається густий дим.

Також росЗМІ повідомляють, що вибух стався біля штабу Південного військового округу. Наразі там скупчилися пожежні машини, а місцеві жителі штовхають свої авто якомога далі від місця займання.