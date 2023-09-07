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У російському Ростові потужний вибух: що сталося

7 вересня 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У російському Ростові потужний вибух: що сталося
Вибухи в Ростові-на-Дону. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Ростові-на-Дону, що в Росії, місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в Ростові на Пушкінській вулиці палає авто через вибух, що передував пожежі. Наразі з місця події підіймається густий дим.

Також росЗМІ повідомляють, що вибух стався біля штабу Південного військового округу. Наразі там скупчилися пожежні машини, а місцеві жителі штовхають свої авто якомога далі від місця займання.

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