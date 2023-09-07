В российском Ростове мощный взрыв: что произошло

Взрывы в Ростове-на-Дону. Фото: росСМИ

В Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль.

Об этом сообщают российские СМИ .

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Отмечается, что в Ростове на Пушкинской улице горит авто из-за взрыва, предшествовавшего пожару. Теперь с места происшествия поднимается густой дым.

Также росСМИ сообщают, что взрыв произошел у штаба Южного военного округа. Пока там скопились пожарные машины, а местные жители толкают свои авто как можно дальше от места возгорания.