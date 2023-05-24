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У російському Курську заявили про вибухи: які наслідки

24 травня 2023 00:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У російському Курську заявили про вибухи: які наслідки
Знак Курської області у РФ. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Ввечері, 23 травня, у Курській області РФ нібито атакували підстанцію. Губернатор зазначив, що декілька населених пунктів знеструмлені.

Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт.

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У РФ атакували підстанцію

Сьогодні, 23 травня, ввечері російські ЗМІ заявили про вибухи у РФ. Як зазначається, інцидент відбувся у Курській області. Нібито з БПЛА скинули вибухівку на підстанцію через що три населені пункти залишились без світла.

"У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. В результаті виявилися знеструмленими села Плєхово, Гуєво та Горналь", — написав Роман Старовойт.

Губернатор Курської області зазначив, що наразі у цих селах проводять ремонтні роботи. За його словами ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у Бєлгороді, що в Росії, стався гучний вибух. У результаті в небо підіймається чорний дим, а на місце поспішають машини швидкої допомоги.

Росіяни заявили про чергове падіння дрона у Московській області. За їхніми словами, він приземлився на один зі складів зберігання вибухових речовин.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що вибухи на військових об’єктах в Росії — це наслідки збройної агресії проти України. За його словами, імені всіх, хто це робить, дізнатися зможемо лише після перемоги. 

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