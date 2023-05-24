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В российском Курске заявили о взрывах: какие последствия

24 мая 2023 00:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В российском Курске заявили о взрывах: какие последствия
Знак Курской области в РФ. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вечером, 23 мая, в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Губернатор отметил, что несколько населенных пунктов обесточены.

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

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В РФ атаковали подстанцию

Сегодня, 23 мая, вечером российские СМИ заявили о взрывах в РФ. Как отмечается, инцидент произошел в Курской области. Якобы с БПЛА сбросили взрывчатку на подстанцию из-за чего три населенных пункта остались без света.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь", — написал Роман Старовойт.

Губернатор Курской области отметил, что в настоящее время в этих селах проводят ремонтные работы. По его словам, никто не пострадал.

Напомним, что в Белгороде в России произошел громкий взрыв. В результате в небо поднимается черный дым, а на место спешат машины скорой помощи.

Россияне заявили об очередном падении дрона в Московской области. По их словам, он приземлился на один из складов хранения взрывчатых веществ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что взрывы на военных объектах в России — это последствия вооруженной агрессии против Украины. По его словам, имя всех, кто это делает, узнать сможем только после победы.

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