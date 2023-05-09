У Білгороді знову гучно: Гладков заявив про обстріл

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: Telegram/В'ячеслав Гладков

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно Білгородської області знову голосно. У ніч проти 9 травня тут пролунали вибухи.

Про це повідомив В'ячеслав Гладков.

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За словами Гладкова, попередньо постраждалих немає. При цьому бойовий снаряд влучив між двома багатоквартирними будинками.

Гладков уточнив, що зруйновано балкони та фасади обох будинків. Також пошкоджено шість автомобілів.

Зараз на місці працюють оперативні служби та продовжують оглядати квартири.

Обстріл Шебекіного Білгородської області. Фото: В'ячеслав Гладков

Нагадаємо, що губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що 6 травня був обстріл Шебекіно. Людей просили сховатися у безпечному місці.

У Білгородській області росіяни скаржаться на обстріл. Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, снарядами було пошкоджено лінії електропередачі.

Також ми повідомляли, що ввечері 20 квітня у російському місті Білгороді стався вибух, на житловий район Білгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що у Білгороді впав їхній боєприпас.