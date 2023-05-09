Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Білгороді знову гучно: Гладков заявив про обстріл arrow

У Білгороді знову гучно: Гладков заявив про обстріл

9 травня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Білгороді знову гучно: Гладков заявив про обстріл
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: Telegram/В'ячеслав Гладков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно Білгородської області знову голосно. У ніч проти 9 травня тут пролунали вибухи.

Про це повідомив В'ячеслав Гладков.

Читайте також:

Гучна ніч у Шебекіному

За словами Гладкова, попередньо постраждалих немає. При цьому бойовий снаряд влучив між двома багатоквартирними будинками.

Гладков уточнив, що зруйновано балкони та фасади обох будинків. Також пошкоджено шість автомобілів.

Зараз на місці працюють оперативні служби та продовжують оглядати квартири.

Обстріл Шебекіно
Обстріл Шебекіного Білгородської області. Фото: В'ячеслав Гладков

Нагадаємо, що губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що 6 травня був обстріл Шебекіно. Людей просили сховатися у безпечному місці.

У Білгородській області росіяни скаржаться на обстріл. Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, снарядами було пошкоджено лінії електропередачі.

Також ми повідомляли, що ввечері 20 квітня у російському місті Білгороді стався вибух, на житловий район Білгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що у Білгороді впав їхній боєприпас.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB