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В Белгороде снова громко: Гладков заявил об обстреле

9 мая 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белгороде снова громко: Гладков заявил об обстреле
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: Telegram/Вячеслав Гладков
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области снова громко. В ночь на 9 мая здесь прозвучали взрывы.

Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, предварительно пострадавших нет. При этом, боевой снаряд попал между двумя многоквартирными домами.

Гладков уточнил, что разрушены балконы и фасады обоих домов. Также повреждены шесть автомобилей.

Сейчас на месте работают оперативные службы и продолжают осматривать квартиры.

Обстрел Шебекино
Обстрел Шебекино Белгородской области. Фото: Вячеслав Гладков

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 6 мая был обстрел Шебекино. Людей просили укрыться в безопасном месте.

В Белгородской области россияне жалуются на обстрелы. На этот раз там пять деревень остались без света. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снарядами были повреждены линии электропередачи.

Также мы сообщали, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

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