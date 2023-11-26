У російській Тулі пролунали повторні вибухи

Проліт безпілотника над Тулою. Фото: Baza

У місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Он над нами прям пролетів", — сказав на відео чоловік.

За інформацію російських телеграм-каналів, сили ППО збили два безпілотники.

Офіційних даних від місцевої влади наразі немає.

Нічна атака на місто

Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили, що начебто "дрон ЗСУ" вперше з початку повномасштабного вторгнення влучив у житловий будинок у Тулі. Як стало відомо, він влетів до квартири на 12 поверсі будинку, що розташований на вулиці Хворостухіна.

У російському Міноборони також оприлюднили зведення по безпілотниках, які нібито збила ППО в ніч проти 26 листопада. В обстрілі там традиційно звинувачують Україну.

Нагадаємо, мер російської столиці Москва Сергій Собянін поскаржився на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях були збиття, однак ціллю БпЛА була Москва.