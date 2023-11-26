Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У російській Тулі пролунали повторні вибухи arrow

У російській Тулі пролунали повторні вибухи

26 листопада 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У російській Тулі пролунали повторні вибухи
Проліт безпілотника над Тулою. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

"Он над нами прям пролетів", — сказав на відео чоловік. 

За інформацію російських телеграм-каналів, сили ППО збили два безпілотники.

Офіційних даних від місцевої влади наразі немає.

Нічна атака на місто

Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили, що начебто "дрон ЗСУ" вперше з початку повномасштабного вторгнення влучив у житловий будинок у Тулі. Як стало відомо, він влетів до квартири на 12 поверсі будинку, що розташований на вулиці Хворостухіна. 

У російському Міноборони також оприлюднили зведення по безпілотниках, які нібито збила ППО в ніч проти 26 листопада. В обстрілі там традиційно звинувачують Україну.

Нагадаємо, мер російської столиці Москва Сергій Собянін поскаржився на масову атаку безпілотників на територію Росії. За його словами, в кількох областях були збиття, однак ціллю БпЛА була Москва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі