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В российской Туле раздались повторные взрывы

26 ноября 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российской Туле раздались повторные взрывы
Пролет беспилотника над Тулой. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В городе Тула, который находится в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Он над нами прям пролетел", — сказал на видео мужчина.

По информации российских телеграмм-каналов, силы ПВО сбили два беспилотника.

Официальных данных от местных властей пока нет.

Ночная атака на город

Ранее российские пропагандистские СМИ заявили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала полномасштабного вторжения попал в жилой дом в Туле. Как стало известно, он влетел в квартиру на 12 этаже дома, расположенного на улице Хворостухина.

В российском Минобороны также обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбила ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.

Напомним, мэр российской столицы Москва Сергей Собянин пожаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях были сбития, однако целью БпЛА была Москва.

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