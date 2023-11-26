В российской Туле раздались повторные взрывы
В городе Тула, который находится в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Он над нами прям пролетел", — сказал на видео мужчина.
По информации российских телеграмм-каналов, силы ПВО сбили два беспилотника.
Официальных данных от местных властей пока нет.
Ночная атака на город
Ранее российские пропагандистские СМИ заявили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала полномасштабного вторжения попал в жилой дом в Туле. Как стало известно, он влетел в квартиру на 12 этаже дома, расположенного на улице Хворостухина.
В российском Минобороны также обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбила ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.
Напомним, мэр российской столицы Москва Сергей Собянин пожаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. По его словам, в нескольких областях были сбития, однако целью БпЛА была Москва.
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