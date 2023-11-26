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У російській Тулі скаржаться на влучання БпЛА у житловий будинок — що відомо

26 листопада 2023 08:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У російській Тулі скаржаться на влучання БпЛА у житловий будинок — що відомо
Наслідки влучання безпілотника у житловий будинок в місті Тула (РФ). Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що начебто "дрон ЗСУ" вперше з початку повномасштабного вторгнення влучив у житловий будинок у Тулі. Як стало відомо, він влетів до квартири на 12 поверсі будинку, що розташований на вулиці Хворостухіна. 

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Чи є постраждалі

"Постраждала одна людина — у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які живуть поверхом нижче — у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх жителів просто зараз евакуюють із будівлі", — йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилися кадри влучання дрону в житловий будинок. 

Що каже місцева влада

За словами губернатора області Олексія Дюміна, над Тулою було збито два БпЛА, проте один із них влучив у багатоповерхівку.

"Дірка в стіні та вибиті вікна, що лежать на асфальті — наслідки влучання БпЛА, який втратив керування, у багатоповерхівку в Тулі. Екстрені служби працюють на місці — фахівці просто зараз досліджують поверх, куди влучив безпілотник", — зазначають у наступному дописі та публікують відео наслідків "прильоту".

Закриття аеропортів в РФ

За інформацію російських ЗМІ, два аеропорти у Москві "Внуково" та "Домодєдово" сьогодні, 26 листопада, призупинили свою роботу.

За інформацією порталу Flightradar, літаки були в зоні очікування.

Вже о 05:20 росіяни заявили, що польоти було відновлено, але на порталі можна було побачити, як повітряні судна продовжували кружляти поблизу Москви.

літаки у Москві
Відстежування літаків поблизу Москви. Фото: Flightradar

Приблизно о 06:00 аеропорти в Москві все ж відновили свою роботу. 

Ймовірно, такі заходи були пов'язані з нічною атакою на міста РФ. 

Нагадаємо, раніше у російському Міноборони оприлюднили зведення по безпілотниках, які нібито збила ППО в ніч проти 26 листопада. В обстрілі там традиційно звинувачують Україну.

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