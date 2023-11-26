В российской Туле жалуются на попадание БпЛА в жилой дом — что известно

Последствия попадания беспилотника в жилой дом в городе Тула (РФ). Фото: росСМИ

Российские пропагандистские СМИ заявили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала полномасштабного вторжения попал в жилой дом в Туле. Как стало известно, он влетел в квартиру на 12 этаже дома, расположенного на улице Хворостухина.

Об этом пишут российские СМИ.

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Есть ли пострадавшие

"Пострадал один человек — у него травма стопы. Также о помощи попросили дети, которые живут этажом ниже — у них страх. На месте работают экстренные службы. Всех жителей прямо сейчас эвакуируют из здания", — говорится в сообщении.

Позже появились кадры попадания дрона в жилой дом.

Что говорят местные власти

По словам губернатора области Алексея Дюмина, над Тулой были сбиты два БпЛА, однако один из них попал в многоэтажку.

"Дыра в стене и выбитые окна, лежащие на асфальте — последствия попадания потерявшего управление БпЛА в многоэтажку в Туле. Экстренные службы работают на месте — специалисты прямо сейчас исследуют этаж, куда попал беспилотник", — отмечают в следующем сообщении и публикуют видео последствий "прилета".

Закрытие аэропортов в РФ

По информации российских СМИ, два аэропорта в Москве "Внуково" и "Домодедово" сегодня, 26 ноября, приостановили свою работу.

По информации портала Flightradar, самолеты находились в зоне ожидания.

Уже в 05:20 россияне заявили, что полеты были возобновлены, но на портале можно было увидеть, как самолеты продолжали кружиться вблизи Москвы.

Отслеживание самолетов вблизи Москвы. Фото: Flightradar

Приблизительно в 06:00 аэропорты в Москве все же возобновили свою работу.

Вероятно, подобные мероприятия были связаны с ночной атакой на города РФ.

Напомним, ранее в российском Минобороны обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбила ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.