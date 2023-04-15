У російській Казані прогримів гучний вибух в районі полігону: що відомо

На місці вибуху у Казані підіймається стовп диму, 15 квітня 2023 року. Фото: twitter.com/KeshaRadygin

У південній частині Казані у Росії прогримів вибух. У районі місцевого танкового полігону видніється стовп диму.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"Водночас із селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Наразі із селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий", — пише видання.

В місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. У мережі також поширюють фото та відео з місця події.

При цьому у екстрених службах заявляють, що жодних повідомлень про подію не отримували.

Нагадаємо, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух.

30 березня у центрі російського Бєлгорода пролунало дев'ять вибухів. У росії заявили про роботу сил ППО.