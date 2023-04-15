У російській Казані прогримів гучний вибух в районі полігону: що відомо
У південній частині Казані у Росії прогримів вибух. У районі місцевого танкового полігону видніється стовп диму.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Подробиці
"Водночас із селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Наразі із селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий", — пише видання.
В місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. У мережі також поширюють фото та відео з місця події.
При цьому у екстрених службах заявляють, що жодних повідомлень про подію не отримували.
Нагадаємо, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух.
30 березня у центрі російського Бєлгорода пролунало дев'ять вибухів. У росії заявили про роботу сил ППО.