В российской Казани прогремел громкий взрыв в районе полигона: что известно
В южной части Казани в России прогремел взрыв. В районе местного танкового полигона виднеется столб дыма.
Об этом сообщают местные СМИ.
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"В то же время из поселков Салмачи, Усады, Вознесенское и других виден столб дыма. Сейчас из поселка Салмачи все еще виден дым, но уже не черный, а серый", — пишет издание.
В местных Telegram-каналах жители сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона. В сети также распространяют фото и видео с места происшествия.
При этом в экстренных службах заявляют, что никаких сообщений о происшествии не получали.
Напомним, 1 апреля, в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв.
30 марта в центре российского Белгорода раздалось девять взрывов. В России заявили о работе сил ПВО.