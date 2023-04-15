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В российской Казани прогремел громкий взрыв в районе полигона: что известно

15 апреля 2023 16:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В российской Казани прогремел громкий взрыв в районе полигона: что известно
На месте взрыва в Казани поднимается столб дыма, 15 апреля 2023 года. Фото: twitter.com/KeshaRadygin
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В южной части Казани в России прогремел взрыв. В районе местного танкового полигона виднеется столб дыма.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Подробности

"В то же время из поселков Салмачи, Усады, Вознесенское и других виден столб дыма. Сейчас из поселка Салмачи все еще виден дым, но уже не черный, а серый", — пишет издание.

В местных Telegram-каналах жители сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона. В сети также распространяют фото и видео с места происшествия.

При этом в экстренных службах заявляют, что никаких сообщений о происшествии не получали.

Напомним, 1 апреля, в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв.

30 марта в центре российского Белгорода раздалось девять взрывов. В России заявили о работе сил ПВО.

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