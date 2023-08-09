У російській Астраханській області почалася навала сарани: відео

Навала сарани в Росії. Фото: скріншот

В Астрахані росіяни потерпають від нашестя сарани. Комахи утворили цілі хмари, люди намагаються всіма способами відбитися від них.

Відповідні відео з'явились у російських Telegram-каналах.

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Нашестя сарани в Росії

Місцеві жителі із селища Лиман Астраханської області почали публікувати відео, де видно цілі хмари сарани. Люди намагаються відлякати комах стукотом по каструлі, однак це не дуже допомагає.

У росіян істерика, проте місцева влада їх запевнила, що загрози для врожаю немає, а "хмари" комах з'явилися через опади.

Нагадаємо, нещодавно в Росії в селищі Новомарковка прорвало дамбу відстійника з рідкими відходами. Тепер населений пункт затопило екскрементами з місцевої ферми.

Також ми писали, що вночі 30 липня, в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.