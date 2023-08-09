В российской Астраханской области началось нашествие саранчи: видео
В Астрахани россияне страдают от нашествия саранчи. Насекомые образовали целые облака, люди стараются всеми способами отбиться от них.
Ответные видео появились в российских Telegram-каналах.
Нашествие саранчи в России
Местные жители из поселка Лиман Астраханской области начали публиковать видео, где видны целые облака саранчи. Люди пытаются отпугнуть насекомых стуком по кастрюле, однако это не очень помогает.
У россиян истерика, однако местные власти их заверили, что угрозы для урожая нет, а "облака" насекомых появились из-за осадков.
Напомним, недавно в России в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с редкими отходами. Теперь населенный пункт затопило экскрементами из местной фермы.
Также мы писали, что ночью 30 июля в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.