В российской Астраханской области началось нашествие саранчи: видео

Нашествие саранчи в России. Фото: скриншот

В Астрахани россияне страдают от нашествия саранчи. Насекомые образовали целые облака, люди стараются всеми способами отбиться от них.

Ответные видео появились в российских Telegram-каналах.

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Нашествие саранчи в России

Местные жители из поселка Лиман Астраханской области начали публиковать видео, где видны целые облака саранчи. Люди пытаются отпугнуть насекомых стуком по кастрюле, однако это не очень помогает.

У россиян истерика, однако местные власти их заверили, что угрозы для урожая нет, а "облака" насекомых появились из-за осадков.

Напомним, недавно в России в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с редкими отходами. Теперь населенный пункт затопило экскрементами из местной фермы.

Также мы писали, что ночью 30 июля в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.