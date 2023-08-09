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В российской Астраханской области началось нашествие саранчи: видео

9 августа 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российской Астраханской области началось нашествие саранчи: видео
Нашествие саранчи в России. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Астрахани россияне страдают от нашествия саранчи. Насекомые образовали целые облака, люди стараются всеми способами отбиться от них.

Ответные видео появились в российских Telegram-каналах.

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Местные жители из поселка Лиман Астраханской области начали публиковать видео, где видны целые облака саранчи. Люди пытаются отпугнуть насекомых стуком по кастрюле, однако это не очень помогает.

У россиян истерика, однако местные власти их заверили, что угрозы для урожая нет, а "облака" насекомых появились из-за осадков.

Напомним, недавно в России в поселке Новомарковка прорвало дамбу отстойника с редкими отходами. Теперь населенный пункт затопило экскрементами из местной фермы.

Также мы писали, что ночью 30 июля в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

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