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У Рівному загинула дитина, яку лікарі лікували "Нурофеном" після травми голови

22 серпня 2023 15:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Рівному загинула дитина, яку лікарі лікували "Нурофеном" після травми голови
Родичі загиблого хлопчика. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У лікарні міста Рівного сталася трагедія із 10-річним Богданом Скиданчуком — на хлопчика впала штанга. Батьки стверджують, що через помилки медперсоналу не було надано належної допомоги.

Про це повідомляє Суспільне.

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Суть звинувачень батьків

За словами родичів загиблого хлопчика, 7 серпня домашній інцидент спричинив, що Богдан отримав серйозні травми. Коли дитину привезли до лікарні, батьки зіткнулися з тим, що їй виписали "Нурофен" для усунення больових відчуттів та запевнили у відсутності небезпеки для життя. Проте протягом кількох днів у лікарні стан хлопчика погіршувався.

За версією матері, після однієї з ін'єкцій у Богдана виявилися побічні реакції, у тому числі набряк мозку, що вимагало хірургічного втручання. Після операції дитина не приходила до тями, і незабаром вона померла.

Відповідь лікарні на звинувачення

Лікарі стверджують, що надали все необхідне лікування. Втручання було проведено лише після консультації з колегами та отримання згоди батьків на операцію.

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Рівненської ЦМЛ Ігор Дундюк заявив, що, можливо, цінний час було втрачено до приїзду до лікарні, але остаточні висновки будуть зроблені після судово-медичної експертизи.

Медичні документи підтверджують, що Богдан мав переломи черепа та обличчя, і основною причиною смерті став набряк головного мозку.

Нагадаємо, що на Рівненщині 12-річна дівчинка постраждала від розбещення. Образником виявився 59-річний засновник церкви.

Також ми писали, що у Броварах правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 47-річного місцевого мешканця. Його звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

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