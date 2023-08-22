В Ровно погиб ребенок, которого врачи лечили "Нурофеном" после травмы головы

Родственники погибшего мальчика. Фото: Суспільне

В больнице города Ровно произошла трагедия с 10-летним Богданом Скиданчуком — на мальчика упала штанга. Родители утверждают, что из-за ошибок медперсонала не была предоставлена должная помощь.

Об этом сообщает Суспільне.

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Суть обвинений родителей

По словам родственников погибшего мальчика, 7 августа домашний инцидент привел к тому, что Богдан получил серьезные травмы. Когда ребенка привезли в больницу, родители столкнулись с тем, что ему выписали "Нурофен" для устранения болевых ощущений и заверили в отсутствии опасности для жизни. Однако, в течение нескольких дней в больнице состояние мальчика ухудшалось.

По версии матери, после одной из инъекций у Богдана проявились побочные реакции, в том числе отек мозга, что потребовало хирургического вмешательства. После операции ребенок не приходил в сознание, и вскоре он скончался.

Ответ больницы на обвинения

Врачи утверждают, что предоставили все необходимое лечение. Вмешательство было проведено только после консультации с коллегами и получения согласия родителей на операцию.

Заместитель главного врача по хирургической работе Ровенской ЦГБ Игорь Дундюк заявил, что возможно, ценное время было упущено до приезда в больницу, но окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Медицинские документы подтверждают, что у Богдана были переломы черепа и лица, и основной причиной смерти стал отек головного мозга.

Напомним, что в Ровенской области 12-летняя девочка пострадала от развращения. Обидчиком оказался 59-летний основатель церкви.

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