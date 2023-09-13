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У РФ заявили про атаку дрона на хімзавод у Тверській області

13 вересня 2023 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У РФ заявили про атаку дрона на хімзавод у Тверській області
"Бавовна" в Росії. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії вкотре заявили, що вранці 13 вересня була спроба атакувати безпілотником хімзавод у Тверській області. БпЛА, як завжди, нібито знищили, однак він пошкодив одну цистерну.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Як повідомляють росіяни, сьогодні вранці черговою "ціллю" став Редкінський хімічний завод у Тверській області. Дрон нібито одразу помітили і ліквідували. Постраждалих немає.

"За попередніми даними, близько 04:00 невідомий БпЛА був нейтралізований над територією заводу. Він упав на території складу, яку у заводу орендує компанія "Спецпефтьпродукт", та вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Своєю чергою у ГУР в коментарі РБК-Україна підтвердили сьогоднішню атаку по об'єкту, що займається виробництвом хімічної продукції для авіаційної та космічної промисловості.

"Сьогодні також був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін — авіаційне паливо. Це була атака БпЛА. Є влучання і є ураження", — сказали у розвідці. 

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.  

За версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

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