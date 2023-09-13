Вибухи у Севастополі: Міноборони РФ виступило із заявою

Наслідки вибухів у Севастополі. Фото: t.me/astrapress

Вночі 13 вересня у Севастополі лунали потужні вибухи. Внаслідок пожежі постраждали 24 людини.

Про це заявили губернатор Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ.

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Як відомо, Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста стверджує про 24 постраждалих.

"Перебуваю на місці пожежі на південному майданчику Севморзаводу. Усі оперативні служби працюють на місці, жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає", — заявив Розважаєв.

Він додав, що постраждали 24 людини, у чотирьох — середня ступень тяжкості, і вся "необхідна допомога постраждалим надається у повному обсязі".

Заява Міноборони РФ

У російському відомстві заявили, що у ніч проти 13 вересня "ЗСУ вдарили по Севастополю десятьма ракетами та трьома безекіпажними катерами".

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", — йдеться у повідомленні.

Однак у РФ наголосили, що засобами ППО збито аж сім крилатих ракет, а патрульним кораблем "Василь Биків" було знищені нібито всі безекіпажні катери.

"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", — заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, вночі 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох.