Вибухи у Севастополі: Міноборони РФ виступило із заявою
Вночі 13 вересня у Севастополі лунали потужні вибухи. Внаслідок пожежі постраждали 24 людини.
Про це заявили губернатор Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ.
Вибухи і пожежа в Севастополі
Як відомо, Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста стверджує про 24 постраждалих.
"Перебуваю на місці пожежі на південному майданчику Севморзаводу. Усі оперативні служби працюють на місці, жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає", — заявив Розважаєв.
Він додав, що постраждали 24 людини, у чотирьох — середня ступень тяжкості, і вся "необхідна допомога постраждалим надається у повному обсязі".
Заява Міноборони РФ
У російському відомстві заявили, що у ніч проти 13 вересня "ЗСУ вдарили по Севастополю десятьма ракетами та трьома безекіпажними катерами".
"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", — йдеться у повідомленні.
Однак у РФ наголосили, що засобами ППО збито аж сім крилатих ракет, а патрульним кораблем "Василь Биків" було знищені нібито всі безекіпажні катери.
"Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", — заявили в Міноборони РФ.
Нагадаємо, вночі 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох.