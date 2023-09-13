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Взрывы в Севастополе: Минобороны РФ выступило с заявлением

13 сентября 2023 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Севастополе: Минобороны РФ выступило с заявлением
Результаты взрывов в Севастополе. Фото: t.me/astrapress
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью 13 сентября в Севастополе раздались мощные взрывы. В результате пожара пострадали 24 человека.

Об этом заявили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Минобороны РФ.

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Как известно, Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города утверждают о 24 пострадавших.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет", — заявил Розважаев.

Он добавил, что пострадали 24 человека, у четырех средняя степень тяжести, и вся "необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме".

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Заявление Минобороны РФ

В российском ведомстве заявили, что в ночь на 13 сентября "ВСУ ударили по Севастополю десятью ракетами и тремя безэкипажными катерами".

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", — говорится в сообщении.

Однако в РФ отметили, что средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, а патрульным кораблем "Василий Быков" были уничтожены якобы все безэкипажные катера.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", — заявили в Минобороны РФ.

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Напомним, ночью 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждают, что взрывов в районе было около трех.

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