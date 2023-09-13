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В РФ заявили об атаке дрона на химзавод в Тверской области

13 сентября 2023 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ заявили об атаке дрона на химзавод в Тверской области
"Хлопок" в России. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России снова заявили, что утром 13 сентября была попытка атаковать беспилотником химзавод в Тверской области. БпЛА, как обычно, якобы уничтожили, однако он повредил одну цистерну.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как сообщают россияне, сегодня утром очередной "целью" стал Редкинский химический завод в Тверской области. Дрон вроде бы сразу заметили и ликвидировали. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, около 04:00 неизвестный БпЛА был нейтрализован над территорией завода. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецпефтьпродукт", и взорвался. В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории" завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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В свою очередь в ГУР в комментарии РБК-Украина подтвердили сегодняшнюю атаку по объекту, занимающемуся производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

"Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится дециллин — авиационное топливо. Это была атака БпЛА. Есть попадание и есть поражение", — сказали в разведке.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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