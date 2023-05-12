У РФ гелікоптер обірвав лінії електропередач, а пілот загадково зник

Гелікоптер, який впав у Приморському краї РФ. Фото: РосЗМІ

У вівторок, 9 травня, у Приморському краї РФ впав у лісі гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію "Транснафти", обірвавши лінії електропередач.

Про це повідомляє один із російських телеграм каналів.

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Співробітники "Транснафти" 9 травня повідомили, що на лінії електропередач сталася якась аварія. Через два дні співробітники компанії дістатися місця надзвичайної події. Вони знайшли поряд з обірваними лініями покинутий Мі-2.

Повідомляється, що гелікоптер здійснив жорстку посадку і обірвав дроти хвостом. Пілота на місці не виявилося.

Співробітники поліції з'ясували, що гелікоптер належить приватній охоронній організації, а його пілотом значиться 64-річний житель Владивостока. Однак чоловіка поки не знайшли, адже за місцем прописки його немає, а на телефон він не відповідає. Його пошуки тривають уже третій день.

За версією поліції РФ чоловік, ймовірно, пішов шукати людей та загубився.

Обірваний хвіст гелікоптера. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що у Курганській області, що в Росії, вогонь захоплює все більше простору. Росіяни евакуюються з селищ, які поряд із пожежами.

У Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ.