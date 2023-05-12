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В РФ вертолет оборвал линии электропередач, а пилот загадочно исчез

12 мая 2023 12:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В РФ вертолет оборвал линии электропередач, а пилот загадочно исчез
Вертолет, упавший в Приморском крае РФ. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Во вторник, 9 мая, в Приморском крае РФ упал в лесу вертолет МИ-2. При посадке он обесточил станцию "Транснефти", оборвав линии электропередач.

Об этом сообщает один из российских телеграмм каналов.

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Сотрудники "Транснефти" 9 мая сообщили, что на линии электропередач произошла какая-то авария. Через два дня сотрудники компании добрались до места чрезвычайного происшествия. Они нашли рядом с оборванными линиями брошенный Ми-2.

Сообщается, что вертолет совершил жесткую посадку и оборвал провода хвостом. Пилота на месте не оказалось.

Сотрудники полиции выяснили, что вертолет принадлежит частной охранной организации, а его пилотом значится 64-летний житель Владивостока. Однако мужчину пока не обнаружили, ведь по месту прописки его нет, а на телефон он не отвечает. Его поиски продолжаются уже третий день.

По версии полиции РФ, мужчина, вероятно, пошел искать людей и потерялся.

вертолет
Оборванный хвост вертолета. Фото: РосСМИ

Напомним, что российские СМИ сообщают, что в Курганской области в России огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.

В Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ.

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