У Росії лютують пожежі: оприлюднено вражаючі відео із Курганської області

Масштабна пожежа в Курганській області. Фото: РосЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що у Курганській області, що на Росії вогонь захоплює все більше простору. Росіяни евакуюються з селищ, які поряд із пожежами.

Про це інформують РосЗМІ.

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Росіяни евакуюються з селищ поряд із пожежами. Державна інспекція безпеки дорожнього руху РФ перекриває траси та дороги. Також інформується про відключення електрики в області.

Зазначається, що у боротьбі з вогнем заважає сильний вітер. У деяких місцях спостерігаються вогняні смерчі. Вітер приніс дим і в Курган.

РосЗМІ повідомляють, що проводиться евакуація мешканців.

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, у Курганській області сталась природна пожежа. Інцидент стався в селі Білий Яр у Росії. Проводиться евакуація населення.