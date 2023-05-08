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В России свирепствуют пожары: впечатляющие видео из Курганской области

8 мая 2023 18:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В России свирепствуют пожары: впечатляющие видео из Курганской области
Масштабный пожар в Курганской области. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российские СМИ сообщают, что в Курганской области, что в России огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.

Об этом информируют РосСМИ.

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Россияне эвакуируются из селений рядом с пожарами. Государственная инспекция сохранности дорожного движения РФ перекрывает трассы и дороги. Также информируется об отключении электричества в области.

В борьбе с огнем мешает сильный ветер. В некоторых местах наблюдаются огненные смерчи. Ветер принес дым и в Курган.

РосСМИ сообщают, что проводится эвакуация жителей.

Напомним, что вчера, 7 мая, в Курганской области произошел естественный пожар. Инцидент произошел в селе Белый Яр в России. Проводится эвакуация населения.

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