Росіян евакуйовують з села, в якому сталась масштабна пожежа

Пожежні служби на місці події в селі Білий Яр. Фото: скріншот з відео

У Курганській області сталась природна пожежа. Інцидент стався в селі Білий Яр у Росії. Проводиться евакуація населення.

Про це інформує російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Зазначається, що вогонь охопив близько 3 км. Ситуація ускладнюється сильним поривчастим вітром та аномально спекотною для регіону погодою. Сьогодні в селі Білий Яр +28 градусів.

Нагадаємо, що у Росії у Свердловській області внаслідок гасіння порохових складів постраждав пожежник. Інформацію надав керівник пресслужби регіонального ГУ МВС.

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

Депутат Верховної Ради, Олексій Гончаренко, повідомляє, що у Москві знову пожежа. Цього разу горить адміністративна будівля.