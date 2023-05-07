Россиян эвакуируют из села, в котором произошел масштабный пожар

Пожарные службы на месте происшествия в селе Белый Яр. Фото: скриншот с видео

В Курганской области произошел естественный пожар. Инцидент произошел в селе Белый Яр в России. Проводится эвакуация населения.

Об этом сообщает российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Отмечается, что огонь охватил около 3 км. Ситуация усугубляется сильным порывистым ветром и аномально жаркой для региона погодой. Сегодня в селе Белый Яр +28 градусов.

Напомним, что в России в Свердловской области в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный. Информацию предоставил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД.

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горел. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что в Москве был снова пожар. В этот раз горело административное здание.