Россиян эвакуируют из села, в котором произошел масштабный пожар
В Курганской области произошел естественный пожар. Инцидент произошел в селе Белый Яр в России. Проводится эвакуация населения.
Об этом сообщает российский пропагандист Владимир Соловьев.
Пожар в РФ
Отмечается, что огонь охватил около 3 км. Ситуация усугубляется сильным порывистым ветром и аномально жаркой для региона погодой. Сегодня в селе Белый Яр +28 градусов.
Напомним, что в России в Свердловской области в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный. Информацию предоставил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД.
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горел. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что в Москве был снова пожар. В этот раз горело административное здание.