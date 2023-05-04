У Краснодарському краї РФ загорівся нафтопереробний завод
У російському селищі Ільському загорівся резервуар нафтопереробного заводу.
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ ТАСС у Telegram.
За інформацією екстренних служб, причиною пожежі стала атака невідомого безпілотника.
"Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського НПЗ у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі", — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, російська сторона рано чи пізно зрозуміє, що втрати перевищують вигоди. І це може стати початком переговорів. Адже досягти цілей лише військовим шляхом буде непросто. Про це заявив Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі.