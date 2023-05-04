В Краснодарском крае РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод
В российском поселке Ильский загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ ТАСС в Telegram.
По информации экстренных служб, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.
"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", — сказал собеседник агентства.
Напомним, российская сторона рано или поздно поймет, что потери превышают выгоды. И это может стать началом переговоров. Ведь достичь целей только военным путём будет непросто. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.