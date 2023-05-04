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В Краснодарском крае РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод

4 мая 2023 04:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Краснодарском крае РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза. Фото: GettyImages
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российском поселке Ильский загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ ТАСС в Telegram.

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По информации экстренных служб, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", — сказал собеседник агентства.

Напомним, российская сторона рано или поздно поймет, что потери превышают выгоды. И это может стать началом переговоров. Ведь достичь целей только военным путём будет непросто. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

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