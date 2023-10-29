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У Польщі затримали українців, які сховали рештки дитини в мішку

29 жовтня 2023 07:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі затримали українців, які сховали рештки дитини в мішку
Поліцейські в Польщі. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські правоохоронці виявили на балконі українців рештки новонародженої дитини. Тіло було сховане в мішку.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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За попередньою інформацією, дитину народила 44-річна громадянка України. Правоохоронці вже затримали її разом з 43-річним чоловіком, який також є українцем. 

Інцидент стався у Ґдині. ЗМІ повідомляють, що дитина лежала в мішку на балконі.

"На місці проводилися заходи за участю судово-медичного експерта. У суботу проводився розтин. Від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури", — заявив прокурор Маріуш Душинський з окружної прокуратури Ґданська. 

Нагадаємо, у польському місті Черники знайшли закопані тіла трьох новонароджених дітей. У їхньому вбивстві звинувачують батька. Поліцейські стверджують, що чоловік також займався інцестом зі своїми доньками. Одну з них уже затримали.

Також ми писали, що все частіше з'являються новини про суїцид підлітків у Києві. За даними поліції, таких випадків у столиці у 2023 році вже зафіксували 12. І доки правоохоронці проводять слідство, психологи застерігають — батьки допускаються помилок у розмовах з власними дітьми і у виборі допомоги. Фахівці попереджають — у війну не можна нехтувати станом дитини і зверненням до лікаря. 

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