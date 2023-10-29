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В Польше задержали украинцев, которые спрятали останки ребенка в мешке

29 октября 2023 07:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше задержали украинцев, которые спрятали останки ребенка в мешке
Полицейские в Польше. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские правоохранители обнаружили на балконе украинцев остатки новорожденного ребенка. Тело было спрятано в мешке.

Об этом сообщает "Польское радио".

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По предварительной информации, ребенка родила 44-летняя гражданка Украины. Правоохранители уже задержали ее вместе с 43-летним мужчиной, который тоже является украинцем.

Инцидент произошел в Гдыне. СМИ сообщают, что ребенок лежал в мешке на балконе.

"На месте проводились мероприятия с участием судебно-медицинского эксперта. В субботу проводилось вскрытие. От результатов вскрытия будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры", — заявил прокурор Мариуш Душинский из окружной прокуратуры Гданьска.

Напомним, в польском городе Черники нашли закопанные тела трех новорожденных детей. В их убийстве обвиняют отца. Полицейские утверждают, что мужчина также занимался инцестом со своими дочерьми. Одна из них уже задержана.

Также мы писали, что все чаще появляются новости о суициде подростков в Киеве. По данным полиции, таких случаев в столице в 2023 году уже зафиксировали 12. И пока правоохранители проводят следствие, психологи бьют тревогу — родители допускают ошибки в разговорах с собственными детьми и в выборе помощи. Специалисты предупреждают — в войну нельзя пренебрегать состоянием ребенка и обращением к врачу.

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