У Польщі прибиральниця пограбувала українку: як це сталося

Крадіжка речей. Ілюстративне фото: google.com

У Польщі місцева прибиральниця пограбувала громадянку України під час подорожі у поїзді. Вона вкрала сумку, гроші, навушники та кредитні картки.

Про це повідомляє Ukrayina.pl.

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Зазначається, що 38-річну жительку міста Ґлівіце вже затримано.

Подробиці

В кінці серпня українка звернулася до правоохоронців в Руді Шльонській. Вона зазначила, що під час того, як виходила з потяга, забула сумку, в якій було три тисячі злотих, коштовні навушники та кредитні картки.

"Жінка намагалася самотужки повернути своє майно, але всі її спроби були безуспішними — речі ніхто не бачив, а що сталося з сумочкою — невідомо. Поліція вирішила взяти справу в свої руки і попросила перевізника надати записи з камер спостереження", — йдеться у повідомленні.

Вирішила привласнити собі

На відеозаписах, які надав перевізник, можна побачити, що жінка, яку ошукали, виходить з поїзда без сумки. Протягом певного часу ніхто не підходив до залишеної речі. Коли прибиральниця зайшла до вагону, то не стрималася і вирішила забрати чужу річ. Вона накрила сумку пакетом та пішла з ним.

"Поліція розпізнала жінку із записів камер спостереження та навідалась додому. Нею виявилась 38-річна мешканка міста Ґлівіце. Поліція вилучила у крадійки все майно потерпілої. Жінці з Ґлівіце вже висунули звинувачення у привласненні майна, за що їй загрожує до 3 років позбавлення волі", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік-переселенець вкрав сумку у десятилітнього хлопчика. Крадіжка сталася 9 вересня в смт Зідьки Чугуївського району Харківської області.