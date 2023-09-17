В Польше уборщица ограбила украинку: как это произошло

Воровство вещей. Иллюстративное фото: google.com

В Польше местная уборщица ограбила гражданку Украины во время поездки в поезде. Она украла сумку, деньги, наушники и кредитные карты.

Об этом сообщает Ukrayina.pl.

Читайте также:

Отмечается, что 38-летняя жительница города Гливице уже задержана.

Подробности

В конце августа украинка обратилась к правоохранителям в Руде Шленской. Она отметила, что во время того, как выходила из поезда, забыла сумку, в которой было три тысячи злотых, ценные наушники и кредитные карты.

"Женщина пыталась самостоятельно вернуть свое имущество, но все ее попытки были безуспешными — вещи никто не видел, а что случилось с сумочкой — неизвестно. Полиция решила взять дело в свои руки и попросила перевозчика предоставить записи с камер наблюдения", — говорится в сообщении.

Решила присвоить себе

На видеозаписях, которые предоставил перевозчик, можно увидеть, что женщина, которую ограбили, выходит из поезда без сумки. В течении определенного времени никто не подходил к оставленной вещи. Когда уборщица зашла в вагон, то не сдержалась и решила забрать чужую вещь. Она накрыла сумку пакетом и ушла с ним.

"Полиция распознала женщину из записей камер наблюдения и наведалась домой. Ею оказалась 38-летняя жительница города Гливице. Полиция изъяла у воровки все имущество потерпевшей. Женщине из Гливице уже предъявлено обвинение в присвоении имущества, за что ей грозит до 3 лет лишения свободы", — отметили в полиции.

Напомним, в Харьковской области мужчина-переселенец украл сумку у десятилетнего мальчика. Кража произошла 9 сентября в пгт Зедько Чугуевского района Харьковской области.