У Підмосков'ї диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер, — ГУР

Російські гелікоптери Мі-28Н. Фото: wikipedia

Ще 18 вересня невідомі диверсанти підірвали на аеродромі у Підмосков'ї два літаки та гелікоптер. У керівництва РФ істерика, оскільки на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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У ГУР розповіли, що на аеродромі "Чкаловський" група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

Знищені російські літаки в Підмосков'ї. Фото: t.me/DIUkraine

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", — йдеться у повідомленні.

Відтак, відомо, що невідомі особи заклали на аеродромі, який ретельно охороняється, вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Знищені російські літаки в Підмосков'ї. Фото: t.me/DIUkraine

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", — пояснили у розвідці.

Тим часом каральні органи Росії активно шукають диверсантів та обмежують поширення інформації у місцевих ЗМІ.

Нагадаємо, 20 вересня у Воронезькій області в Росії розбився літакСу-34. Попередньою причиною аварії вважають технічну несправність.