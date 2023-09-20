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В Подмосковье диверсанты подорвали два самолета и вертолет, — ГУР

20 сентября 2023 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Подмосковье диверсанты подорвали два самолета и вертолет, — ГУР
Российские вертолеты Ми-28Н. Фото: wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Еще 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали на аэродроме в Подмосковье два самолета и вертолет. У руководства РФ истерика, поскольку на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты-разведчики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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В ГУР рассказали, что на аэродроме "Чкаловский" группа следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

уничтожение самолетов в Подмосковье
Уничтожены российские самолеты в Подмосковье Фото: t.me/DIUkraine

"Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", — говорится в сообщении.

Известно, что неизвестные заложили на тщательно охраняемом аэродроме взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

уничтожение самолетов в Подмосковье
Уничтожены российские самолеты в Подмосковье Фото: t.me/DIUkraine

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", — пояснили в разведке.

Тем временем карательные органы России активно ищут диверсантов и ограничивают распространение информации в местных СМИ.

Напомним, 20 сентября в Воронежской области в России разбился самолет Су-34. Предварительной причиной аварии считают техническую неисправность.

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