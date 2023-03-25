Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі arrow

У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

25 березня 2023 10:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пожежа на шоколадній фабриці у Пенсільванії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю на шоколадній фабриці RM Palmer Co. у Пенсільванії стався вибух, внаслідок якого двоє людей загинули, дев'ятеро людей зникли безвісти і кілька людей отримали поранення, як повідомив начальник поліції округу Вест-Рідінг Уейн Холбен. Точна кількість постраждалих не була уточнена.

Про це пише АР.

Читайте також:

Вибух на фабриці

Вибух стався близько 17:00 і викликав стовп чорного диму, який зруйнував одну будівлю та пошкодив сусідню з будівлею, яка містить квартири. Мер Західного Редингського району Саманта Кааг описала руйнування після вибуху: будівлю було практично знищено, а сусідню будівлю з будівлею церкви та квартирами було переміщено на чотири фути вперед через потужний вибух.

Начальник поліції округу Вест-Рідінг Уейн Холден повідомив журналістам, що причина вибуху в селищі, що розташоване приблизно за 60 миль (96 км) на північний захід від Філадельфії, знаходиться на стадії розслідування.

Прессекретар Tower Health Джесіка Безлер повідомила, що у п'ятницю ввечері до лікарні Редінг було доставлено восьмеро людей. Двоє з них перебувають у задовільному стані, п'ятеро отримують лікування і незабаром будуть виписані. Одного пацієнта було переведено до іншого медичного закладу, проте Безлер не надала додаткової інформації з цього приводу.

Саманта Кааг уточнила, що людям рекомендували відійти на відстань близько кварталу на всіх напрямках від місця вибуху, але офіційного наказу про евакуацію не було.

Нагадаємо, що 23 березня, під час повітряної тривоги у спальному районі Кропивницького пролунав вибух. За інформацією надзвичайників, на шостому поверсі дев'ятиповерхівки стався вибух газу.

Також вранці 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Відомо, що постраждав співробітник псевдополіції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:27 Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем

12:27 Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада

Новина з фото

12:22 На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

12:01 Відтепер в одному зі штатів США дітям потрібен дозвіл батьків, щоб користуватися соцмережами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:50 Штурм Бахмута окупантами зупинився, — британська розвідка розповіла про причини

11:40 Кількість охочих вчитись очно в Одесі зросла в дев'ять разів

11:36 В Укренерго оцінили ситуацію в енергосистемі країни

Новина з фото

11:34 За дві доби росіяни обстріляли Запорізьку область близько 200 разів: наслідки атак

11:25Зеленський розповів, коли Україна зможе розпочати контрнаступ

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

Новина з відео

11:11росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Новина з відео

19:35 Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 12:38

Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем

None 25 Березень 12:23

Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада

None 25 Березень 12:24

На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо

None 25 Березень 12:04

Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB