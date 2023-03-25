У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

Пожежа на шоколадній фабриці у Пенсільванії

У п'ятницю на шоколадній фабриці RM Palmer Co. у Пенсільванії стався вибух, внаслідок якого двоє людей загинули, дев'ятеро людей зникли безвісти і кілька людей отримали поранення, як повідомив начальник поліції округу Вест-Рідінг Уейн Холбен. Точна кількість постраждалих не була уточнена.

Про це пише АР.

Вибух на фабриці

Вибух стався близько 17:00 і викликав стовп чорного диму, який зруйнував одну будівлю та пошкодив сусідню з будівлею, яка містить квартири. Мер Західного Редингського району Саманта Кааг описала руйнування після вибуху: будівлю було практично знищено, а сусідню будівлю з будівлею церкви та квартирами було переміщено на чотири фути вперед через потужний вибух.

Начальник поліції округу Вест-Рідінг Уейн Холден повідомив журналістам, що причина вибуху в селищі, що розташоване приблизно за 60 миль (96 км) на північний захід від Філадельфії, знаходиться на стадії розслідування.

Прессекретар Tower Health Джесіка Безлер повідомила, що у п'ятницю ввечері до лікарні Редінг було доставлено восьмеро людей. Двоє з них перебувають у задовільному стані, п'ятеро отримують лікування і незабаром будуть виписані. Одного пацієнта було переведено до іншого медичного закладу, проте Безлер не надала додаткової інформації з цього приводу.

Саманта Кааг уточнила, що людям рекомендували відійти на відстань близько кварталу на всіх напрямках від місця вибуху, але офіційного наказу про евакуацію не було.

Нагадаємо, що 23 березня, під час повітряної тривоги у спальному районі Кропивницького пролунав вибух. За інформацією надзвичайників, на шостому поверсі дев'ятиповерхівки стався вибух газу.

Також вранці 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Відомо, що постраждав співробітник псевдополіції.