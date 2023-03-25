В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Пожар на шоколадной фабрике в Пенсильвании

В пятницу на шоколадной фабрике RM Palmer Co. в Пенсильвании произошел взрыв, в результате которого двое людей погибли, девять человек пропали без вести, и несколько человек получили ранения, как сообщил начальник полиции округа Уэст-Ридинг Уэйн Холбен. Точное число пострадавших не было уточнено.

Об этом пишет АР.

Взрыв на фабрике

Взрыв произошел около 17:00 и вызвал столб черного дыма, который разрушил одно здание и повредил соседнее со зданием, содержащим квартиры. Мэр Западного Редингского района Саманта Кааг описала разрушения после взрыва: здание было практически уничтожено, а соседнее здание со зданием церкви и квартирами было перемещено на четыре фута вперед из-за мощного взрыва.

Начальник полиции округа Уэст-Ридинг Уэйн Холден сообщил журналистам, что причина взрыва в поселке, находящемся примерно в 60 милях (96 км) к северо-западу от Филадельфии, находится на стадии расследования.

Пресс-секретарь Tower Health Джессика Безлер сообщила, что в пятницу вечером в больницу Рединг было доставлено восемь человек. Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии, пятеро получают лечение и скоро будут выписаны. Один пациент был переведен в другое медицинское учреждение, однако Безлер не предоставила дополнительной информации по этому случаю.

Саманта Кааг уточнила, что людям рекомендовали отойти на расстояние около квартала во всех направлениях от места взрыва, но официального приказа об эвакуации не было.

Напомним, что 23 марта, во время воздушной тревоги в спальном районе Кропивницкого раздался взрыв. По информации чрезвычайников, на шестом этаже девятиэтажки произошел взрыв газа.

Также утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Известно, что пострадал сотрудник псевдополиции.