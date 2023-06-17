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У Павлограді на шахті стався вибух метану, є постраждалі

17 червня 2023 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Павлограді на шахті стався вибух метану, є постраждалі
Шахтарі у шахті. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 17 червня на вугільній шахті у Дніпропетровській області стався вибух метану. Постраждали троє шахтарів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Вибух на шахті

Як відомо, вибух метану стався вночі, 17 червня, на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників.

"Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 13 червня по Кривому Розі у місті без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Внаслідок обстрілів також є пошкодження магістральних мереж на Дніпропетровщині.

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