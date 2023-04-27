Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow На шахті в Словаччині загорівся метан: серед постраждалих шахтарів є українець arrow

На шахті в Словаччині загорівся метан: серед постраждалих шахтарів є українець

27 квітня 2023 09:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На шахті в Словаччині загорівся метан: серед постраждалих шахтарів є українець
Евакуація постраждалих шахтарів. Фото: TASR
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На словацькій шахті від загоряння метану постраждав один українець. Усього постраждало вісім гірників, чотири з них у важкому стані на гелікоптерах відправлені до лікарні.

Про це повідомляє словацьке видання Teraz.

Читайте також:

Аварія на словацькій шахті

Учора, 26 квітня, на шахті поруч із словацьким містечком Новаки сталася аварія.

Імовірно, у шахті загорівся метан.

"Метан без кольору, смаку і запаху. Це була миттєва ситуація, [гірники] не могли цього передбачити", — заявив директор Головної гірничорятувальної станції Станіслав Паулік.

Серед постраждалих — українець

Усі гірники, які перебували в шахті на момент аварії, піднялися на поверхню. Вони пройшли два кілометри від місця займання. Усього в шахті перебувало близько сімдесяти працівників.

Постраждало від загоряння метану, за попередніми даними, вісім шахтарів. Із восьми постраждалих чотири — у важкому стані, їх доправили до лікарні на гелікоптерах рятувальної служби у стані штучного сну.

Відомо, що серед постраждалих шахтарів один — громадянин України.

Нагадаємо, у середині квітня в Україні, на Львівщині, у шахті "Червоноградська" загинув гірник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB