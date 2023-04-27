На шахті в Словаччині загорівся метан: серед постраждалих шахтарів є українець

Евакуація постраждалих шахтарів. Фото: TASR

На словацькій шахті від загоряння метану постраждав один українець. Усього постраждало вісім гірників, чотири з них у важкому стані на гелікоптерах відправлені до лікарні.

Про це повідомляє словацьке видання Teraz.

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Аварія на словацькій шахті

Учора, 26 квітня, на шахті поруч із словацьким містечком Новаки сталася аварія.

Імовірно, у шахті загорівся метан.

"Метан без кольору, смаку і запаху. Це була миттєва ситуація, [гірники] не могли цього передбачити", — заявив директор Головної гірничорятувальної станції Станіслав Паулік.

Серед постраждалих — українець

Усі гірники, які перебували в шахті на момент аварії, піднялися на поверхню. Вони пройшли два кілометри від місця займання. Усього в шахті перебувало близько сімдесяти працівників.

Постраждало від загоряння метану, за попередніми даними, вісім шахтарів. Із восьми постраждалих чотири — у важкому стані, їх доправили до лікарні на гелікоптерах рятувальної служби у стані штучного сну.

Відомо, що серед постраждалих шахтарів один — громадянин України.

Нагадаємо, у середині квітня в Україні, на Львівщині, у шахті "Червоноградська" загинув гірник.