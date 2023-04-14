На Львівщині у шахті "Червоноградська" загинув гірник

Шахта "Червоноградська". Фото: Google

На Львівщині у шахті загинув працівник шахти "Червоноградська", гірник — Василь Пограничний.

Про загибель працівника написав на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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Михайло Волинець повідомив, що гірник загинув в результаті нещасного випадку.

"В результаті нещасного випадку загинув гірник шахти Червоноградська, член Незалежної профспілки гірників України Василь Степанович Пограничний 1965 року народження. Без чоловіка, батька залишились дружина і четверо доньок. Разом з колегами, профспілковими побратимами висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", — написав Михайло Волинець.

Шахта "Червоноградська" належить державному підприємству "Львіввугілля". Речниця ДП "Львіввугілля" Марина Громик підтвердила інформацію про смерть гірника. Наразі триває слідство. За даними Марини Громик, на шахті працює спеціальна комісія.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Торецьку, Донецької області через обстріли окупантів загинули двоє працівників шахти.